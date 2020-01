Davos: al via il Forum economico mondiale, il 2020 all’insegna della sostenibilità

- Prende il via oggi il Forum economico mondiale (Wef) che proseguirà sino al 24 gennaio nella città di Davos, in Svizzera. Il vertice, che riunirà oltre 3 mila personalità di rilievo nel contesto economico, imprenditoriale ed industriale internazionale, si svolgerà quest’anno all’insegna della sostenibilità e della tutela dell’ambiente, e con il tema “Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World”. In particolare, secondo quanto riportato sul sito ufficiale del Forum, il vertice si propone di essere una piattaforma di discussione che sia in grado di assistere i governi di tutto il mondo nel loro percorso verso l’attuazione degli accordi di Parigi sul clima e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Oss), oltre a promuovere una rafforzata cooperazione internazionale in ambito tecnologico e commerciale. “Le persone stanno perdendo la fiducia nei confronti delle élite economiche, e i nostri sforzi per limitare il riscaldamento globale ad un target di contenimento pari a 1,5 gradi Celsius non stanno ottenendo i risultati sperati: a fronte di ciò, abbiamo assolutamente bisogno di un nuovo manifesto quest’anno, che possa indirizzare al meglio i governi e le aziende verso questi obiettivi”, ha detto il presidente esecutivo del Forum, Klaus Schwab. (segue) (Res)