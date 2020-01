Davos: al via il Forum economico mondiale, il 2020 all’insegna della sostenibilità (2)

- I panel di discussione organizzati quest’anno si incentreranno su una serie di temi, dal futuro delle società e del lavoro all’impatto della tecnologia sulla produzione e la necessità di economie più sane e competitive, fino ad arrivare alla geopolitica e alla sostenibilità. A dimostrazione della rinnovata attenzione degli organizzatori nei confronti della tutela dell’ambiente, il vertice di quest’anno sarà soggetto ad un controllo estremamente attento per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, e tutte le attività saranno portate avanti con l’apporto esclusivamente di fonti energetiche rinnovabili. Oltre alle nuove sfide in campo ambientale, il Forum sarà un’occasione per discutere la necessità di adattare le industrie alle nuove necessità politiche, economiche e sociali; massimizzare i vantaggi e minimizzare i rischi connessi alle tecnologie che hanno caratterizzato la quarta rivoluzione industriale; e adattare il settore dell’istruzione e della formazione ai nuovi trend demografici, sociali e tecnologici. Al vertice saranno presenti numerosi leader da tutto il mondo, come ad esempio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il cancelliere federale tedesco Angela Merkel, il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, il capo del governo di Atene, Kyriakos Mitsotakis, e la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. (Res)