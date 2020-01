Libia: commissario Ue Johansson a "La Stampa", sappiamo come difendere i nostri confini

- La situazione in Libia è "preoccupante" per Ylva Johansson, commissario Ue con delega agli Affari Interni e Sicurezza. Ma per la socialdemocratica svedese - che oggi arriva in Italia per raccogliere i contributi di Roma sul piano-immigrazione Ue - non c'è un allarme-terrorismo specifico dal Paese nordafricano. Perché, dice a "La Stampa", "non esiste alcun legame concreto tra immigrazione e terrorismo". Un'escalation della situazione in Libia potrebbe far aumentare il flusso di migranti. "Gli sviluppi in Libia sono preoccupanti. Come Ue stiamo lavorando per migliorare la situazione sia dal punto di vista operativo - sostenendo Iom e Unhcr - sia attraverso il dialogo politico. Grazie alla cooperazione con l'Unhcr più di cinquemila persone bisognose di protezione internazionale sono state evacuate dalla Libia, anche con corridoi umanitari verso l'Europa". Una missione di pace Ue può essere un'opzione per risolvere la crisi. "Come ha spiegato l'Alto Rappresentante Josep Borrell al termine del vertice con i ministri degli Esteri, gli organi del Consiglio sono stati incaricati di presentare proposte concrete per contribuire al monitoraggio del cessate il fuoco e al rispetto dell'embargo sulle armi". (segue) (Res)