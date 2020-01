Libia: commissario Ue Johansson a "La Stampa", sappiamo come difendere i nostri confini (2)

- Borrell ha più volte detto che ci sono anche rischi legati al terrorismo. "Abbiamo introdotto misure di sicurezza rafforzate per far sì che potenziali terroristi non possano entrare in Ue senza essere individuati: controlli di sicurezza su ogni persona che arriva negli hotspot, sia in Italia che in Grecia, con un team di esperti di Frontex e di Easo (l'ufficio Ue per l'asilo). Inoltre Europol è pronta ad assistere le autorità nazionali. Lasciatemi aggiungere che i controlli di sicurezza fatti da Europol nei centri non hanno mostrato alcun legame concreto e sistematico tra i flussi di migranti e i terroristi". Quindi non c'è un allarme specifico di terrorismo legato all'immigrazione dalla Libia. "Gli allarmi nel nostro sistema di informazione Schengen o nei database di Interpol sono legati a individui sospetti di essere coinvolti in attività di terrorismo, non al crescente numero di migranti. Negli ultimi anni, l'Ue ha fatto sforzi significativi per mettere in sicurezza le frontiere esterne e per prevenire possibili infiltrazioni attraverso le rotte dei migranti. Terrorismo e immigrazione sono temi molto diversi che non dovrebbero essere con fusi". (segue) (Res)