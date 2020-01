Libia: commissario Ue Johansson a "La Stampa", sappiamo come difendere i nostri confini (3)

- Più in generale, l'Ue è meglio preparata oggi rispetto a cinque anni fa per prevenire il terrorismo. "Sì, l'Ue ha aumentato i suoi sforzi su vari fronti: prevenire la radicalizzazione e bloccare l'accesso a soldi, armi e sostanza che i terroristi usano per i loro attacchi". In primavera verrà presentato il Nuovo Patto sull'immigrazione. Sin qui i governi hanno rifiutato la redistribuzione dei richiedenti asilo. "Per il momento non voglio svelare elementi specifici del futuro patto, siamo ancora in fase di consultazione. Sarà composto da diversi blocchi e sarà molto più della somma delle sue parti. Per questo la redistribuzione non pub essere vista separatamente, ma come parte dell'intero sistema che si comporrà di diversi elementi". Quanto agli sbarchi è necessario alleviare il peso che grava sui Paesi in prima linea. "Innanzitutto preferirei chiamarli 'Paesi di primo ingresso', è molto importante il linguaggio. Dal gennaio 2019 la Commissione ha coordinato la redistribuzione dei migranti salvati in mare, ma l'Ue non è competente per l'indicazione del porto di sbarco. Finora questa redistribuzione è stata fatta con un meccanismo ad hoc e ovviamente ciò non è sufficiente. Servono soluzioni strutturali per gli sbarchi e spero possano arrivare nel nuovo Patto", ha concluso Johansson. (Res)