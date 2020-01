Libia: Prodi su "Il Messaggero", il bicchiere di Berlino è mezzo vuoto (3)

- "Non mi sembra - aggiunge - un fatto secondario e nemmeno temporaneo. Anche perché vi e ora maggiore spazio all'intervento delle potenze regionali che, nel nostro caso, si chiamano Russia e Turchia. I due Paesi sono fra loro uniti da una stretta alleanza che tuttavia, nel caso libico, si è trasformata in un aperto conflitto. La Russia, insieme all'Egitto, ha organizzato la forza militare di Haftar, mentre la Turchia e corsa al soccorso del debolissimo Serraj. Attorno a loro, anche se non sono apparsi visibilmente a Berlino, si muovono, con un attivismo finora inedito c del quale dovremo tenere maggiormente conto, gli Stati del Golfo e l'Arabia Saudita". "Anche se non è certo sufficiente per riempire il bicchiere, - osserva Prodi - bisogna tuttavia constatare che a Berlino l'Europa ha cominciato a giocare un possibile ruolo in questo conflitto così vicino a noi, ma che fino ad ora ci ha visti divisi e, di conseguenza, impotenti. La Germania ha infatti aperto una finestra per un possibile accordo fra i Paesi europei. Un accordo che inserirebbe anche l'Europa almeno fra le potenze regionali. Forte della passata decisione di astenersi dallo sciagurato intervento militare, e dato il non primario interesse germanico riguardo alla Libia, la Cancelliera tedesca ha dimostrato di essere in grado di iniziare con qualche possibilità dl successo il difficile compito di rendere fra di loro compatibili la politica francese e quella italiana nei confronti della Libia". "Credo - conclude - che sia per noi conveniente assecondare questo tentativo perché solo con un'intesa fra Francia e Italia è possibile iniziare una politica capace di portare la pace in Libia e di progettare una politica di sviluppo del Mediterraneo, una politica che ha, fino ad ora, ricoperto un ruolo del tutto marginale nell'agenda europea. Cerchiamo quindi di riempire, con una comune strategia fra Italia e Francia, la non trascurabile parte del bicchiere che è rimasta vuota a Berlino. (Res)