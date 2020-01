Hong Kong: disoccupazione salita al 3,3 per cento nell'ultimo trimestre del 2019

- Il tasso di disoccupazione di Hong Kong è salito al 3,3 per cento nel periodo tra ottobre e dicembre 2019, raggiungendo il 5,2 per cento, il livello più alto da tre anni nei settori dei consumi e del turismo. Lo ha dichiarato il governo della Regione amministrativa speciale. Il tasso di disoccupazione era scesa al 2,8 per cento tra febbraio e aprile 2019, il livello minimo da oltre venti anni, ma nei mesi successivi è aumentato costantemente, poiché l'economia di Hong Kong è stata colpita dai disordini prolungati. Secondo le ultime statistiche sulla forza lavoro pubblicate ieri dal Dipartimento censimento e statistiche del governo di Hong Kong, il tasso di disoccupazione destagionalizzato nel trimestre ottobre-dicembre è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto al periodo settembre-novembre, mentre il tasso di sottoccupazione è rimasto all'1,2 per cento. (segue) (Cip)