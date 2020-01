Hong Kong: disoccupazione salita al 3,3 per cento nell'ultimo trimestre del 2019 (2)

- Il segretario per il Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Law Chi-kwong, ha dichiarato che il mercato del lavoro si è ulteriormente ridotto poiché le condizioni economiche sono rimaste deboli. "Il tasso di disoccupazione del segmento relativo al consumo e al turismo nei settori della vendita al dettaglio, degli alloggi e dei servizi alimentari è rimasto al massimo da tre anni del 5,2 per cento", ha sottolineato Law. Il tasso di sottoccupazione di questi settori è aumentato visibilmente rispetto al periodo precedente, in particolare per coloro che lavorano nelle attività di ristorazione. Anche il tasso di disoccupazione nel settore delle costruzioni è sensibilmente peggiorato. "Il mercato del lavoro sarà soggetto a una pressione ancora maggiore nel breve termine se l'economia generale rimarrà debole. Il governo seguirà da vicino gli sviluppi", ha aggiunto Law. (Cip)