Iraq: almeno tre morti e 100 feriti delle ultime manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono state uccise e circa 100 altre ferite nelle manifestazioni di protesta tenute a Baghdad e in diversi governatori centrali e meridionali dell’Iraq. Il corrispondente dell'emittente televisiva "Al Jazeera" ha riferito che la Zona verde nella capitale irachena, poco dopo la mezzanotte di ieri, è stata attaccata da razzi Katyusha. Il reporter ha affermato che non sono stati segnalati feriti negli attacchi, né è stata confermata la natura degli obiettivi nella Zona Verde fortemente fortificata, che comprende ambasciate occidentali e arabe oltre al quartier generale di molte istituzioni governative. Da parte sua, la sicurezza irachena ha dichiarato in una nota i razzi sono caduti nelle vicinanze della Green Zone vicino all'ambasciata degli Stati Uniti. (Irb)