Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 21 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 11.30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione congiunta delle Commissioni Legalità (pre. Tevere) della IV (pres. Versaci) delle Pari Opportunità (pres. Pollicino) e Conferenza Capigruppo. Odg: Audizione del Garante regionale dei detenuti dr. Bruno Mellano e della Garante detenuti della citta' dr.ssa Monica Gallo su situazione del centro per il rimpatrio di Torino.Ore 14.30 - Palazzo civico, sala Carpanini:Riunione della IV Commissione (pres.Fabio Versaci). Odg: Audizione dell'associazione Agevolando.Ore 16.30 - piazza Teresa Noce 17/D: sopralluogo della VI Commissione (pres. Federico Mensio) all'impresa sociale Izmade per vedere in funzione la macchina sminuzzatrice degli scarti di plastica e di fonderli in un nuovo oggettoREGIONEConsiglioore 10, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare Vittorino da Feltre di Torino.ore 11, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Santorre di Santarosa di Torino. (segue) (Rpi)