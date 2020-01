Medio Oriente: Hamas, Israele a Expo Dubai 2020 “atto di normalizzazione da respingere” (2)

- Il ministero degli Affari esteri israeliano ha annunciato nel fine settimana l'avvio ufficiale dei lavori di costruzione del padiglione israeliano all'Expo Dubai 2020, in programma dal 20 ottobre al 10 aprile 2021 negli Emirati Arabi Uniti. Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato, in una nota, che "i lavori di costruzione del padiglione israeliano all'Expo Dubai 2020 sono stati lanciati ufficialmente". Il dicastero ha aggiunto che "l'appaltatore locale ha iniziato a costruire il padiglione”, sottolineando come si tratta di “una fase importante". In un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, il ministero dello Stato ebraico ha indicato che continua a supervisionare il "lungo processo di costruzione, in piena cooperazione con il paese ospitante, gli Emirati Arabi Uniti". (segue) (Res)