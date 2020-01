Medio Oriente: Hamas, Israele a Expo Dubai 2020 “atto di normalizzazione da respingere” (3)

- Lo scorso 13 gennaio, il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, era stato costretto a rinviare la prevista missione a Dubai in vista dell'Expo 2020 di ottobre, a causa di problemi di sicurezza e della crescente tensione tra Usa e Iran. Il capo della diplomazia israeliana, che guida anche il dicastero dell'intelligence, avrebbe dovuto partecipare alle riunioni a metà gennaio a Dubai come parte dei preparativi per Expo 2020. Tuttavia, un diplomatico israeliano ha spiegato all'emittente "Montecarlo Doualiya", la versione araba di "Radio Montecarlo", che il ministro avrebbe rinviato la visita "su istruzioni dei funzionari di sicurezza". Il diplomatico non ha specificato una nuova data per la missione. Un altro diplomatico citato dalla stessa emittente ha affermato che lo Stato ebraico teme che l'Iran possa attentare alla vita del ministro. (Res)