Iran: Agenzia aviazione civile, Boeing 737 ucraino è stato abbattuto da due missili Tor-M1

- L’aereo della Ukraine International Airlines che si è schiantato lo scorso 8 gennaio subito dopo il decollo da Teheran è stato colpito da due missili Tor-M1 a corto raggio. È quanto riferito dall'Agenzia per l'aviazione civile iraniana nel secondo rapporto preliminare pubblicato sull'incidente che ha ucciso tutti le 176 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio dell’aeromobile. Secondo il rapporto, i due missili terra-aria sono stati lanciati contro il Boeing 737-800 da nord. L'aereo ha perso ogni contatto con le autorità di controllo del traffico aereo mentre volava a circa 8.100 piedi. Secondo il rapporto, il velivolo ha iniziato a perdere quota e si è schiantato contro il terreno in prossimità di un parco pubblico, iniziando a perdere pezzi mentre attraversava un campo da calcio. Il rapporto pubblicato dall'Agenzia per l'aviazione civile iraniana giunge a poche ore dall’incontro fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il rappresentante speciale iraniano Mohammad Eslami, inviato a Kiev per discutere sulla consegna delle scatole nere del Boeing 737. "Le parti hanno concordato che tutti i resti preservati dopo l'incidente dell'aereo dovrebbero essere riportati in Ucraina", si legge in una nota. (segue) (Res)