Iran: Agenzia aviazione civile, Boeing 737 ucraino è stato abbattuto da due missili Tor-M1 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 18 gennaio, invece, dall’Iran è giunta la notizia che l’Iran intende inviare in Ucraina le scatole nere del Boeing 737 abbattuto accidentalmente lo scorso 8 gennaio. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa di Teheran “Tasnim”, le autorità iraniane sono anche pronte a concedere agli esperti di Francia, Canada e Stati Uniti di esaminare i dati dei registratori di volo. "Sfruttando l'esperienza di Francia, Canada e Usa proveremo ad analizzare i registratori di volo a Kiev", ha affermato Hassan Rezaifar, direttore responsabile delle indagini sugli incidenti dell’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana. "Se questo sforzo non ha successo, le scatole nere verranno inviate in Francia”, ha detto Rezaifar, confermando che le analisi non si svolgeranno in Iran. Ieri, peraltro, il ministro degli Esteri del Canada, Francois-Philippe Champagne, ha dichiarato di aver ribadito la posizione del Canada nei confronti dell'Iran secondo cui le scatole nere dovrebbero essere inviate in Francia o in Ucraina per le indagini. "L'Iran ha una strada da scegliere”, ha detto il capo della diplomazia canadese, secondo cui dovrebbero seguire la via “della trasparenza, della responsabilità e assumersi la piena responsabilità" di quanto avvenuto. (Res)