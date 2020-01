Taiwan: ordini di esportazione in calo del 5,3 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini di esportazione delle aziende di Taiwan sono diminuiti del 5,3 per cento, scendendo a 484,56 miliardi di dollari l'anno scorso, secondo quanto riferito da un comunicato stampa del Dipartimento degli affari economici dell'isola. Nel dicembre 2019, le aziende taiwanesi hanno visto i loro ordini di esportazione aumentare leggermente, dello 0,9 per cento su base annua, a 43,78 miliardi di dollari, il primo aumento da novembre 2018. L'aumento degli ordini di esportazione, avverte la nota, potrebbe non continuare nel primo trimestre, poiché è tipicamente una bassa stagione per l'industria elettronica, la principale industria esportatrice dell'isola, e la lenta crescita dell'economia globale non riesce a produrre una domanda adeguata. (Cip)