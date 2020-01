Imprese: il principale conglomerato vietnamita emetterà obbligazioni denominate in baht

- Il principale conglomerato industriale del Vietnam, Vingroup, intende emettere quest’anno le sue prime obbligazioni denominate in baht thailandesi. Lo riferiscono fonti aziendali citate dal quotidiano “Nikkei”, secondo cui l’emissione azionaria servirà a finanziare l’espansione delle attività del segmento automotive, attualmente in perdita. La decisione di Vingroup di emettere debito denomianto in valuta thailandese presenta rischi finanziari non indifferenti per il conglomerato vietnamita, che però ha esaurito le opzioni di finanziamento domestiche nel contesto di un processo di ristrutturazione teso a consolidare l’attività nei campi della manifattura e della tecnologia. Gli economisti prevedono infatti un ulteriore apprezzamento del baht quest’anno: una dinamica che comporterebbe per Vingroup un ulteriore aggravio dei costi di servizio del debito. Il ministero delle Finanze della Thailandia ha già annunciato di aver autorizzato l’emissione di debito denominato in baht da parte della compagnia vietnamita entro settembre 2020. secondo le fonti aziendali, i dettagli dell’operazione non sono stati ancora definiti. (Fim)