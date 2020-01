Cina: polmonite da coronavirus, sale a quattro bilancio delle vittime a Wuhan

- Una quarta persona è morta di polmonite nella città cinese centrale di Wuhan in seguito alla diffusione del coronavirus. Lo hanno confermato le autorità locali. L'uomo di 89 anni, che era affetto da altre patologie, inclusa la coronaropatia, accusava i sintomi dell'infezione da quasi una settimana, ha riferito la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan in una nota. L'uomo è deceduto il 19 gennaio dopo aver manifestato i sintomi il 13 gennaio. Oggi l'Australia ha dichiarato di voler schermare i passeggeri sui voli da Wuhan a causa delle crescenti preoccupazioni che il virus si diffonderà a livello globale, mentre i viaggiatori cinesi prendono voli all'estero per le vacanze di Capodanno lunare a partire da questa settimana. Le autorità di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e molti paesi asiatici, hanno intensificato lo screening dei viaggiatori da Wuhan. (segue) (Cip)