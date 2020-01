Cina: polmonite da coronavirus, sale a quattro bilancio delle vittime a Wuhan (2)

- La polmonite derivate dal nuovo ceppo di coronavirus emerso nella città della Cina centrale di Wuhan può diffondersi da persona a persona, ma può essere fermata con una maggiore vigilanza. Lo ha affermato Zhong Nanshan, funzionario noto in Cina per il suo ruolo centrale nelle misure di contrasto all'infezione Sars nel 2003. Zhong ha spiegato che non vi è pericolo di ripetizione dell'epidemia di Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) che ha ucciso quasi 800 persone in tutto il mondo durante un focolaio del 2002-2003, iniziato in Cina, a condizione che vengano adottate precauzioni rigorose. "Ci sono volute solo due settimane per identificare il nuovo coronavirus", ha riferito Zhong. L'epidemia era ancora nelle sue fasi iniziali e la Cina ha fatto ricorso ad una buona sorveglianza e sistemi di quarantena per controllare la propagazione del virus, ha aggiunto il funzionario. L'epidemia si è diffusa dalla città centrale di Wuhan a città tra cui Pechino e Shanghai, con oltre 200 casi segnalati entro i confini nazionali e quattro segnalati al di fuori della Cina, in Corea del Sud, Thailandia e Giappone. (segue) (Cip)