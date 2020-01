Corea del Sud: Seul invia unità anti-pirateria nello Stretto di Hormuz (3)

- Stati Uniti e Giappone si sono impegnati il 19 gennaio a rafforzare la loro alleanza difensiva per far fronte al complesso scenario di sicurezza dell’Asia-Pacifico, in concomitanza con il 90mo anniversario della firma del loro trattato di sicurezza. Durante una cerimonia commemorativa a Tokyo, il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha dichiarato che “oggi più che mai, il trattato di sicurezza tra Giappone e Stati Uniti costituisce un pilastro infrangibile e inamovibile, una garanzia di pace per l’Asia, l’Indo-Paficio e il mondo”. Abe ha dichiarato che l’alleanza tra Giappone e Stati Uniti dovrebbe divenire ancora più robusta, per “salvaguardare la libertà, la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, e sostenere il mondo intero per 60, 100 anni a venire”. (segue) (Git)