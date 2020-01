Corea del Sud: Seul invia unità anti-pirateria nello Stretto di Hormuz (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si spiega così la forte riaffermazione dell’alleanza con gli Stati Uniti da parte dei ministri giapponesi in visita la scorsa settimana negli Usa; e in particolare, il richiamo al rispetto del diritto internazionale rivolto da Kono alla Cina, durante un evento organizzato a Washington dal think tank Center for Strategic & International Studies (Csis), sebbene proprio in queste settimane Tokyo stia discutendo con la Cina i contenuti di un documento politico teso ad intensificare la cooperazione tra i due paesi asiatici. La medesima considerazione può essere applicata alla decisione di Tokyo di elogiare la risposta “misurata” di Washington agli eventi innescati dall’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani: una presa di posizione risultata certo sgradita a Teheran, il cui presidente, Hassan Rohani, ha visitato Tokyo solo il mese scorso. (segue) (Git)