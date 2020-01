Corea del Sud: Seul invia unità anti-pirateria nello Stretto di Hormuz (9)

- L’11 gennaio scorso Abe è partito per un viaggio ufficiale di cinque giorni nel Medio Oriente. “Il Giappone prenderà la propria iniziativa per condurre con tenacia la diplomazia di pace in modo da allentare le tensioni e stabilizzare la situazione nella regione”, ha dichiarato il premier ai giornalisti prima di lasciare l’aeroporto Haneda di Tokyo. Abe ha fatto tappa in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e nell’Oman, per scambiare opinioni con i leader dei tre paesi, che giocano ruoli importanti nell’allentamento delle tensioni e nella stabilizzazione della situazione nella regione. Il capo del governo del Giappone ha dichiarato di voler ottenere il loro sostegno per l’invio nell’area del Golfo Persico di una task-force delle Forze di autodifesa nazionali composta da un cacciatorpediniere e da velivoli da pattugliamento marittimo per raccogliere informazioni e garantire la sicurezza delle navi commerciali giapponesi. (segue) (Git)