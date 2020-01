Corea del Sud: Seul invia unità anti-pirateria nello Stretto di Hormuz (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’omologo giapponese di Esper, Taro Kono, ha sollecitato Pechino a rispettare le norme internazionali e lavorare per placare i timori dei paesi vicini in merito al suo espansionismo marittimo, in previsione della visita di Stato a Tokyo del presidente cinese Xi Jinping, in programma la prossima estate. Kono ha rivolto l’esortazione alla Cina durante un discorso presso la sede del think tank Center for Strategic & International Studies (Csis), a Washington, nella serata del 14 gennaio. Il Giappone, ha dichiarato Kono, “non può ignorare” le frequenti violazioni delle sue acque territoriali nei pressi delle isole Senkaku. “Le norme internazionali, quali libertà, democrazia e ordine legale sono state edificate e mantenute da paesi come il Giappone, gli Stati Uniti ed altri a dispetto delle difficoltà. Se la Cina ignorerà le norme internazionali, dovrà sopportarne i costi”, ha detto il ministro giapponese. (Git)