Cina: presidente Xi ordina sforzi per frenare diffusione coronavirus

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ordinato sforzi per frenare la diffusione del nuovo coronavirus che ha causato casi di polmonite in alcune delle principali città cinesi e in altri paesi asiatici. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Xi ha affermato che i governi e i dipartimenti di tutti i livelli dovrebbero mettere al primo posto la salute e la sicurezza delle persone, soprattutto in vista del picco di mobilità in occasione del Capodanno lunare. Xi ha esortato le parti interessate ad intraprendere misure efficaci per fermare la diffusione del virus, fare tutti gli sforzi per curare l'infezione, scoprire l'origine del virus e la sua diffusione. Il presidente cinese ha anche richiesto il rilascio tempestivo delle ultime informazioni sulla situazione della malattia e ha chiesto una cooperazione internazionale approfondita. (segue) (Cip)