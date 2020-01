Cina: presidente Xi ordina sforzi per frenare diffusione coronavirus (2)

- Nel frattempo, anche il primo ministro cinese Li Keqiang ha impartito importanti istruzioni sulla diffusione del virus, affermando che la Cina collaborerà con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i relativi paesi e regioni per gestire il nuovo coronavirus e prevenirne rigorosamente l'ulteriore diffusione. Come richiesto dal presidente Xi e dal premier Li, il Consiglio di Stato ha convocato una teleconferenza ieri per dispiegare in modo completo la prevenzione e il controllo dell'epidemia di polmonite. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha istituito un gruppo speciale per guidare i governi locali ad affrontare adeguatamente l'epidemia. (Cip)