Paraguay: evasione carcere, arrestato un altro detenuto in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità paraguaiane hanno annunciato oggi, 20 gennaio, di aver arrestato uno dei 76 detenuti evasi dall'istituto penitenziario paraguaiano di Pedro Juan Caballero all'alba di domenica, 19 gennaio. Secondo quanto riferito detenuto, il paraguaiano Sabio Darío González Figueredo, si nascondeva in una casa nel quartiere di San Juan, vicino al penitenziario. L'uomo scontava una pena per furto. Si tratta del secondo fuggitivo arrestato. Il primo, del quale non sono state rese note le generalità, era stato arrestato in Brasile poche ore prime dagli agenti del Dipartimento delle operazioni di frontiera (Dof). (segue) (Abu)