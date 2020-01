Usa-Iran: Washington mantiene la pressione su Teheran nonostante le tensioni siano scemate

- Con l'attuale tregua delle ostilità tra l'Iran e gli Stati Uniti, l'amministrazione del presidente Donald Trump sta cercando di mantenere la pressione su Teheran senza spingere la Regione in un nuovo confronto. Lo riferisce il "Wall Street Journal" citando fonti di funzionari Usa e regionali che si dicono sempre più fiduciosi che l'Iran e i suoi alleati del Medio Oriente cercheranno di evitare uno scontro frontale con gli Stati Uniti, anche se il leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, ha diffuso un messaggio bellicoso durante il sermone di venerdì scorso a Teheran. I componenti principali della squadra di Sicurezza nazionale del presidente Trump vedono Teheran indebolita dallo scontro e in lotta per riguadagnare il consenso interno dopo che i suoi militari hanno abbattuto per errore un aereo di linea commerciale, innescando giorni di proteste in tutto il Paese in seguito all'ammissione dell'attacco missilistico che ha ucciso 176 persone. (segue) (Was)