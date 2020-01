Usa-Iran: Washington mantiene la pressione su Teheran nonostante le tensioni siano scemate (2)

- Alti funzionari Usa esortano il capo della Casa Bianca a mantenere un atteggiamento fermo, ad imporre sanzioni economiche e ad attendere di vedere se i leader europei si attiveranno per ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite sull'Iran per aver violato l'accordo sul contenimento nucleare. Tra chi a Washington ha appoggiato la decisione di uccidere il maggiore iraniano Qassem Soleimani, il 3 gennaio scorso, si sostiene che continuare a fare pressioni sull'Iran consentirebbe di indebolirne il governo o addirittura di provocare una sua caduta a breve termine. (Was)