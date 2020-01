Bolivia: elezioni presidenziali, candidato di Evo annuncia ritorno in patria per campagna elettorale (3)

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha annunciato ieri che sarà l'ex ministro Luis Arce Catacora il candidato ufficiale alla presidenza del Movimento al socialismo (Mas) alle elezioni del 3 maggio. Al suo fianco, come aspirante vice, correrà David Choqeuhuanca, a lungo titolare del ministero degli Esteri dei governi dello stesso Morales. L'annuncio è stato dato al termine di un incontro tenuto dai vertici del partito a Buenos Aires, la capitale argentina nella quale Morales si trova da metà dicembre in qualità di rifugiato. In conferenza stampa, l'ex capo di Stato ha illustrato il percorso che ha portato alla selezione del ticket presidenziale. (segue) (Abu)