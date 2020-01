Iraq: fonti a "Nova", tre razzi contro zona verde vicino Bagdad, nessuna vittima

- Tre razzi sono caduti questa sera nella zona verde di Bagdad, vicino all'ambasciata statunitese senza causare vittime. Lo riferiscono ad "Agenzia Nova" fonti della sicurezza irachena. Dalla fine di ottobre dozzine di razzi hanno preso di mira soldati e diplomatici americani in Iraq, in particolare nella zona verde di Bagdad. Questi attacchi non sono mai stati rivendicati, ma molti sono stati attribuiti da Washington alle fazioni filo-iraniane.(Res)