Usa: a manifestazione pro-Secondo emendamento in Virginia, armi, bandiere, ma nessuna violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle elezioni dello scorso autunno migliaia di elettori della Virginia hanno consegnato la maggioranza dell'Assemblea generale dello Stato ai Democratici che hanno promesso di emanare leggi sul controllo delle armi. I Dem questa mattina avevano anche incontrato i lobbisti pro-armi affermando di essere consapevoli anche di migliaia di altri elettori, quelli li hanno mandati in carica. La Polizia, in ogni caso, non ha segnalato incidenti di rilievo nonostante la presenza di numerosi miliziani e gruppi estremisti provenienti da altri Stati che avevano minacciato violenze online e sui social media. (Was)