Canada: al via screening sanitario all'aeroporto di Vancouver per l'epidemia di coronavirus cinese (2)

- Si tratta di misure meno rigorose di quelle introdotte nel fine settimana nei tre principali aeroporti statunitensi, New York City (JFK), San Francisco e Los Angeles, dove i passeggeri delle compagnie aeree in arrivo vengono sottoposti ad uno screening diretto. I coronavirus sono una famiglia di virus che in genere causano lievi sintomi simili al raffreddore, ma alcune forme di infezione possono portare a malattie più gravi, come polmonite, insufficienza respiratoria e renale. Il virus appartiene alla stessa famiglia di quello della sindrome respiratoria acuta grave (Sars), che ha decimato molti canadesi tra il 2002 e il 2003. (Was)