Canada: al via screening sanitario all'aeroporto di Vancouver per l'epidemia di coronavirus cinese

- I passeggeri all'aeroporto internazionale di Vancouver saranno sottoposti a nuove misure di screening, lo riferisce l'emittente "Cbc" per poi aggiungere che le autorità sanitarie canadesi tengono d'occhio l'epidemia di coronavirus che si è sviluppata in Cina dove tre persone sono morte e oltre 200 sono rimaste infette. L'Agenzia per la salute pubblica di Ottawa afferma che la prossima settimana introdurrà messaggi sugli schermi degli arrivi negli aeroporti per ricordare ai viaggiatori di Wuhan, in Cina, la città da cui è partita dell'epidemia, di informare un ufficiale dei servizi di frontiera in caso avvertano sintomi simili a quelli influenzali. Inoltre screening sanitari verranno predisposti ai chioschi elettronici per l'immigrazione. Le modifiche saranno introdotte anche negli aeroporti di Toronto e Montreal. (segue) (Was)