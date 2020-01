Usa: candidati democratici 2020 marciano insieme per onorare eredità Martin Luther King (2)

- I quattro candidati sono rivali anche nella Carolina del Sud, in particolare per il consenso degli elettori neri, che rappresenteranno la maggioranza del voto alle primarie democratiche nello Stato, il 29 febbraio. Biden ha un forte vantaggio nei sondaggi della Carolina del Sud ed è ampiamente favorito tra gli elettori neri. (Was)