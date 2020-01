Aerospazio: nuovo test di SpaceX apre strada a volo umano commerciale

- Il test di interruzione in volo di ieri mattina ad opera di SpaceX ha rappresentato un'importante pietra miliare nello sviluppo del volo spaziale commerciale. SpaceX già lanciò, ricorda "The Hill", un razzo Falcon 9. Dopo circa 90 secondi dal volo, i motori del Falcon 9 si spensero rilevando che si era verificata un'anomalia e la navicella in cima al razzo si separò dal Falcon 9 che si spezzo a metà volo, mentre la navicella si alzò in volo in tutta sicurezza per cadere, usando i paracadute, nell'Oceano Atlantico. La Nasa (Agenzia spaziale statunitense) e SpaceX passeranno i prossimi mesi a esaminare i dati raccolti dal volo. Finora, gli esseri umani sono stati lanciati nello spazio da agenzie spaziali governative degli Stati Uniti, Russia e Cina. D'ora in poi, le compagnie di lancio private porteranno gli esseri umani in un'orbita terrestre bassa, con tra gli altri, la Nasa. L'obiettivo a lungo termine è quello di creare un'economia nell'orbita terrestre bassa in cui sia la Nasa che gli astronauti privati viaggino da e verso lo spazio, facendo cose utili e, si prevede, redditizie.(Was)