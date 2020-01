Paraguay: evasione carcere, arrestato un altro detenuto in fuga (2)

- L'arresto, avvenuto in territorio brasiliano, è uno degli effetti dei controlli straordinari alla frontiera tra lo Stato dello stato brasiliano di Mato Grosso do Sul e il Paraguay disposti dal ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza del Brasile, Sergio Moro, per evitare l'ingresso nel Paese dei detenuti evasi. La disposizione del ministro, definita "blocco", non comporta la chiusura della frontiera per i cittadini in transito, ma definisce un rinforzo straordinario di uomini e mezzi al confine in modo da poter controllare tutte le persone in transito. Secondo quanto riferito dalle autorità paraguaiane e brasiliane, infatti, la maggior parte dei fuggitivi sarebbero membri di Primeiro Comando da Capital (Pcc), organizzazione criminale con base a San Paolo, tra le sigle considerate più pericolose in Brasile. (segue) (Abu)