Paraguay: evasione carcere, arrestato un altro detenuto in fuga (4)

- A poco più di 24 ore dall'evasione, il direttore dell'istituto penitenziario paraguaiano della città di Pedro Juan Caballero, Christian Gonzalez, e trenta poliziotti penitenziari in servizio nel carcere, sono stati arrestati per disposizione della magistratura. Il sospetto della Procura della Repubblica paraguayana, che indaga sul caso, è che i funzionari siano stati corrotti per facilitare la fuga dei detenuti. La fuga è considerata la più grande di sempre nel paese. Il ministro della giustizia del Paraguay, Cecilia Perez Rivas, aveva dichiarato ieri che è "impossibile" che i funzionari non fossero a conoscenza del piano. (segue) (Abu)