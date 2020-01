Paraguay: evasione carcere, arrestato un altro detenuto in fuga (5)

- Le autorità hanno scoperto un tunnel di 20 metri sotto il penitenziario che si collegava a un bagno nel padiglione in cui erano stati incarcerati i membri del Primeiro Comando da Capital (Pcc), organizzazione criminali dedita al traffico di droga e armi, una delle sigle considerate più pericolose in Brasile. "È impossibile che questo lavoro di settimane non sia stato avvertito da queste persone", aveva affermato il ministro denunciando una grande quantità di "sabbia" ritrovata nei pressi della struttura, risultato dei lavori di scavo. Tuttavia tra gli investigatori, c'è anche l'ipotesi che il tunnel servisse da copertura per tentare di allontanare il dubbio di un coinvolgimento dei funzionari della prigione nella fuga. Secondo quanto riferito dal ministro degli interni paraguaiano, Euclides Acevedo, i detenuti sarebbero infatti usciti dalla porta d'ingresso della prigione. (Abu)