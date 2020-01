Usa-Venezuela: Pompeo in Colombia incontra leader opposizione Guaidò

- A quasi un anno da quando gli Stati Uniti hanno riconosciuto il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidò, come legittimo presidente del Paese, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ribadito il sostegno di Washington nel suo primo incontro di persona con Guaidò. Lo riferisce la "Cnn" aggiungendo che i due si sono incontrati oggi a margine della terza ministeriale Antiterrorismo dell'emisfero occidentale a Bogotà, in Colombia, dove Guaidò si è recato, sfidando per la seconda volta il divieto di varcare i confini del Venezuela in seguito all'ordine emesso dal governo del presidente venezuelano Nicolas Maduro. A Bogotà, Pompeo ha espresso la solidarietà dell'amministrazione Usa a Guaidò. (segue) (Was)