Usa-Venezuela: Pompeo in Colombia incontra leader opposizione Guaidò (2)

- Gli Stati Uniti sono uno degli oltre 50 paesi che riconoscono il leader dell'Assemblea nazionale come presidente del Venezuela. "Il vostro presidente è un grande leader che vuole portare il paese nella giusta direzione, quella della libertà, della democrazia e per ripristinare la prosperità economica", ha detto Pompeo durante l'incontro. "Dovresti sapere che i Paesi di tutto il mondo - in America Latina dove siamo oggi, in Colombia, in Europa, negli Stati Uniti, in tutto il Nord America - le persone democratiche di quei Paesi sono con te". Guaidò al momento ha rifiutato di dire se incontrerà il presidente Donald Trump, che, come lui, parteciperà alla riunione internazionale di Davos. La Casa Bianca non ha commentato un potenziale incontro. (Was)