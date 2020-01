Bolivia: elezioni presidenziali, candidato di Evo annuncia ritorno in patria per campagna elettorale

- Il candidato ufficiale del Movimiento al socialismo (Mas) alle elezioni del 3 maggio in Bolivia, Luis Arce Catacora, ha affermato che, nonostante la sua attuale condizione di esiliato politico in Messico, tornerà in Bolivia per partecipare della campagna elettorale nel suo Paese. Lo ha dichiarato nel corso della sua prima conferenza stampa ufficiale come candidato tenutasi oggi a Buenos Aires, in Argentina. L'ex ministro dell'Economia di Evo Morales, considerato l'autore del miracolo economico boliviano degli ultimi anni, si è detto convinto che "il Mas trionferà" alle elezioni e che il suo partito si propone di "riprendere il sentiero di crescita economica degli ultimi 14 anni senza ricorrere al modello neoliberale". Arce ha denunciato l'attuale contesto di "censura" e "persecuzione" da parte del governo di Jeanine Anez anche se si è detto convinto che il Mas "non dovrà far fronte a un risultato avverso". (segue) (Abu)