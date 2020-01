Bolivia: elezioni presidenziali, candidato di Evo annuncia ritorno in patria per campagna elettorale (4)

- Oltre ai due prescelti, la lista di "precandidati" comprendeva anche Diego Pary, ultimo ministro degli Esteri del governo Morales, e il giovane dirigente "cocalero" Andronico Rodriguez. Quest'ultimo, in testa ai sondaggi, era stato indicato dal Patto dell'unità - piattaforma delle organizzazioni sociali che sostengono il Mas - come aspirante vice in ticket con Choquehuanca. Morales ha riconosciuto la popolarità di Andronico, ma avvertito i giovani dell'importanza di "sapersi sacrificare per un processo politico". Arce Catacora, nato a settembre del 1963, è stato ministro delle Finanze nel 2006, all'epoca del primo governo Morales. Nel 2009 è stato nominato ministro dell'Economia e delle Finanze pubbliche. A giugno del 2017 ha lasciato l'incarico per riassumerlo poi 18 mesi dopo. L'aspirante presidente, "garantisce l'economia", ha detto Morales ricordando la crescita economica e produttiva che ha realizzato il Paese andino negli ultimi anni. (Abu)