Usa: a manifestazione pro-Secondo emendamento in Virginia, armi, bandiere, ma nessuna violenza

- Migliaia di sostenitori del diritto alle armi hanno riempito oggi le strade intorno al Virginia Capitol, portando con sé armi, bandiere e urlando grida patriottiche appassionate, ma non si sono verificati episodi di violenza come le autorità temevano. Lo riferisce il "Washington Post" che descrive la presenza di milizie armate che trasportavano armi da assalto marciare in formazione nelle strade. Il governatore Ralph Northam aveva vietato le armi e circa 6.000 persone hanno applaudito ai discorsi infuocati in favore del Secondo emendamento. (segue) (Was)