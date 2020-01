Libano: arrestato giornalista Usa accusato di aver inviato filmati di protesta a Israele (2)

- Risulta che Frakes abbia telefonato due volte a un amico nelle ore successive al suo arresto dicendo che stava bene, ha reso noto Ignacio Miguel Delgado, responsabile del Comitato per la tutela dei giornalisti in Medio Oriente e Nord Africa. Tuttavia non si hanno sue notizie da ieri mattina e le preoccupazioni sulla sua incolumità crescono. (Was)