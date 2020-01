Bolivia-Usa: Pompeo incontra omologa Longaric, focus su sostegno a libere elezioni del 3 maggio

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo ha incontrato ieri a Bogotà il ministro degli Esteri boliviano Karen Longaric. Lo riferisce in una nota Morgan Ortagus, portavoce del dipartimento di Stato. Il segretario Pompeo si è "congratulato con il ministro degli Esteri Longaric per le nuove elezioni previste per il 3 maggio" e ha "elogiato la collaborazione del governo di transizione con l'Assemblea nazionale della Bolivia per l'istituzione di un nuovo tribunale elettorale". Il capo della diplomazia di Washington ha poi sottolineato "il forte sostegno del governo degli Stati Uniti a elezioni libere, eque, trasparenti e inclusive" e ha "messo in evidenza le aree di cooperazione internazionale a sostegno delle elezioni in Bolivia". Il segretario Pompeo e il ministro degli Esteri Longaric "hanno anche discusso dei modi per rafforzare le relazioni bilaterali e migliorare i legami economici e commerciali" tra i due Paesi.(Com)