Tunisia: presidente Saied incarica Elyes Fakhfekh di formare un governo

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha incaricato Elyes Fakhfekh di formare un nuovo governo entro e non oltre un periodo di trenta giorni, come previsto dalla Costituzione tunisina. Il capo dello Stato ritiene che Fakhfekh sia la persona più indicata a ricoprire l'incarico di leader dell'esecutivo. Fakhfekh è stato scelto tra 29 candidati di diversi blocchi e partiti rappresentati in Parlamento. Era il candidato della corrente democratica e Tahya Tounes. Se il suo governo non riuscirà ad ottenere la fiducia del Parlamento, il presidente ha il diritto di sciogliere le Camere e convocare nuove elezioni legislative entro 45-90 giorni al massimo. (segue) (Tut)