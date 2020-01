Canada: al via a Vancouver prima fase udienza estradizione Meng Wanzhou, Cfo di Huawei (2)

- Per l'estradizione di Meng, la Corona dovrà convincere il giudice che la presunta condotta di Meng sarebbe considerata un crimine anche se si fosse verificata in Canada. "Questo sarà insolito in un certo senso, in quanto non ci sono molti precedenti per quanto riguarda le sanzioni", ha dichiarato Mo Vayeghan, avvocato della difesa penale di Vancouver specializzato in estradizioni. Meng, direttore finanziario di Huawei, gigante delle telecomunicazioni con sede in Cina, è stata arrestata il primo dicembre 2018, dopo l'atterraggio a Vancouver su un volo da Hong Kong con destinazione finale in Argentina, dove avrebbe dovuto tenere una conferenza. (Was)