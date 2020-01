Colombia: Pompeo, dipendente personale diplomatico Usa scomparso, presunto morto in incidente in barca

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha affermato oggi che un membro dello staff statunitense dell'ambasciata americana in Colombia è scomparso e si presume sia morto dopo un incidente in barca nel fine settimana. Lo riferisce la "Cnn". "A tutta la squadra del dipartimento di Stato, Susan e io vi siamo vicini nel vostro dolore", ha detto Pompeo. "Avete la mia parola, il dipartimento farà tutto ciò che è in suo potere per confortare e sostenere coloro che hanno sofferto per questa devastante perdita". Il capo della diplomazia di Washington, parlando a fianco del presidente colombiano a Bogotà, ha spiegato che l'incidente si è verificato sabato e che sono stati coinvolti altri membri del governo. Alcuni sono stati salvati riportando solo "lievi ferite" e uno è stato trasportato in aereo negli Stati Uniti per essere curato. Il nome del deceduto non è stato ancora reso noto per ragioni di privacy, ha spiegato ancora Pompeo. (segue) (Was)