Usa: candidati democratici 2020 marciano insieme per onorare eredità Martin Luther King

- Diversi candidati alla presidenza democratica hanno messo momentaneamente da parte la campagna per le primarie e hanno marciato oggi sotto braccio per le strade della capitale della Carolina del Sud per onorare il reverendo Martin Luther King, nella giornata nazionale a lui dedicata. Lo riferisce il "New York Times" per poi aggiungere che in particolare Bernie Sanders e Elizabeth Warren hanno camminato fianco a fianco dopo una settimana in cui hanno avuto scambi anche aspri rievocando una conversazione privata sul fatto che una donna possa vincere o meno la presidenza Usa. Non solo, anche Biden e Sanders si sono punzecchiati a vicenda, con il secondo che ha cercato di ridurre il sostegno di Biden tra gli elettori più anziani e quelli neri, sostenendo che l'ex vicepresidente non sarebbe avverso a tagli alla sicurezza sociale. Biden ha negato e ha chiesto le scuse Sanders che, però, è rimasto della sua opinione. (segue) (Was)