Brasile: Embraer annuncia studio nuovo aereo turbo-propulsore in collaborazione con Boeing (2)

- "Lo studio del modello di business sta andando bene", ha dichiarato il dirigente sottolineando tuttavia che il progetto non arriverà mai ad attuazione se dovesse venire meno la partnership della Boeing, dal momento che il costo stimato è al di sopra delle possibilità della Embraer. "Il volume di risorse necessarie per un nuovo velivolo commerciale all'avanguardia raggiunge un ordine di grandezza che semplicemente non riusciamo a raggiungere al di fuori della joint venture", ha detto Slattery. "Nessuna joint venture, nessun turbo-propulsore", ha concluso. (segue) (Brb)