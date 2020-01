Brasile: Embraer annuncia studio nuovo aereo turbo-propulsore in collaborazione con Boeing (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio arriva in un momento cruciale per la Embraer, alle prese con una delicata operazione di fusione con la Boeing che non ha ancora ricevuto l'approvazione degli organismi regolatori del mercato europeo. In particolare, lo scorso 10 gennaio, la Commissione europea ha stabilito una nuova scadenza, al 30 aprile del 2020, per decidere se concedere il proprio via libera alla fusione tra le compagnie aeronautiche. Alla fine dello scorso anno gli enti regolatori del mercato europei avevano sollecitato alle compagnie ulteriori documentazioni relative all'operazione di fusione, da aggiungere a quelli già inviati in precedenza a Bruxelles, al fine di verificare l'eventuale violazione delle norme antitrust. (segue) (Brb)